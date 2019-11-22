شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في بلجراد تلتقي شباب صربيا في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت سفارة مصر في بلجراد عدة أنشطة لتعزيز العلاقات بين الشباب في مصر وصربيا، حيث التقى السفير عمرو الجويلي المشاركين الصرب في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، كما استضافت السفارة لقاءات لممثلة المنتدى «دينا هارون» مع عدد من الدوائر الفاعلة في مجال الشباب على هامش زيارتها إلى صربيا للمشاركة في المائدة المستديرة بين «أسوان» و«نوفى ساد» عاصمتى الشباب الإفريقية والأوروبية، بحضور عُمد المدن الأوروبية السابقة والقادمة لعواصم الشباب الاوروبي والذي شارك فيه أيضا اللواء احمد إبراهيم، محافظ أسوان.

وأبرز السفير عمرو الجويلى أن مجال الشباب يحظى بأولوية في نشاط السفارة المصرية بالنظر إلى ما يتميز به الشباب من مبادرة في العمل الاجتماعي وطرح الأفكار المبدعة في العمل الثقافي، مشيراً إلى أن ممثلة منتدى شباب العالم التقت، في هذا السياق، بالمنصة الشبابية لجمعية الصداقة المصرية الصربية باعتبارها الإضافة الأهم لعمل الجمعية بعد إعادة تفعيلها. كما اجتمعت «دينا هارونى» بمقر السفارة مع منظمي المؤتمر العالمي السابع للشباب الذي عقده المركز الأوروبي للسلام والتنمية في بلجراد في شهر أكتوبر الماضي حيث تم بحث سبل التعاون بين الجانبين، ووجه المركز الدعوة لممثل من منتدى شباب العالم لحضور الدورة القادمة للمؤتمر في بلجراد العام المقبل.

تأتى هذه الأنشطة الشبابية التي تقيمها السفارة هذا العام لطرح إطار لمستقبل العلاقات المصرية الصربية احتفالاً بمرور ١١١ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.