شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محدود بمطعم في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق محدود اندلع، مساء الجمعة، بمطعم داخل مول ومبنى سان ستيفانو، بطريق الكورنيش وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغا يفيد نشوب حريق بمبنى ومول سان ستيفانو، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ومن جانبها، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الحريق اندلع بمطعم لبناني بالطابق الرابع بمبنى مول سان ستيفانو المطل على طريق الكورنيش.

وأضافت رئيس حي شرق الإسكندرية، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن إصابات أو خسائر مادية.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وبالعرض على النيابة العامة للتحقيق امر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة اول الرمل بندب خبراء الادلة الجنائية لمعاينة الحريق وتحديد بدايته ونهايته وسرعة اجراء تحريات المباحث حول الواقعة .