شكرا لقرائتكم خبر عن موظفة تلقي بنفسها من بلكونة منزلها لخلافات عائلية مع زوجها في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت موظفة بمستشفى بنها الجامعي، الجمعة، بنفسها من بلكونة منزلها بالطابق الثالث إثر خلافات عائلية مع زوجها ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز بنها بسقوط عاملة من الطابق الثالث وإصابتها.

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وأوضحت التحريات أن الزوجة «شيماء.ن.ع»، 37 سنة، عاملة بمستشفى بنها الجامعي، ألقت بنفسها من بلكونة مسكنها بالدور الثالث، بسبب خلافات عائلية مع زوجها، ويدعى «علي.أ.ع» 44 سنة، قهوجي.

وبسؤال أبنائها وعدد 2 من الجيران رددوا ذات المضمون، حيث نتج عن ذلك إصابتها بكسر في الفقرة القطنية الأولى وفقدان الإحساس بالطرفين السفليين وكسر بكعب القدمين وخلع بمفصل الكوع الأيسر وارتشاح بالبطن.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.