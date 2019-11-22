شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين يهنئ غادة والي لتوليها منصبًا بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، التهنئة للوزيرة غادة والي لتوليها منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة. وقال في حسابه على «لينكد إن» إن مهام كبيرة تنتظرها وهي أهل لها بما عرف عنها من كفاءة ودأب وخبرة متميزة وأعمال تشهد لها في مصر، مضيفًا أنه كانت لها نشاطات ملموسة في التعاون العربي والإفريقي في مجالات عملها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود محيى الدين يهنئ غادة والي لتوليها منصبًا بالأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.