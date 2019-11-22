شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لوزير خارجية المغرب: حريصون على دفع أطر التعاون الثنائي بشتى المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، ناصر بوريطة، وزير خارجية المملكة المغربية، وذلك على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي مع المغرب على شتى الأصعدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات في كافة المجالات والانطلاق بها إلى آفاق أرحب وأوسع تتناسب مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه؛ نقل الوزير المغربي تحيات جلالة الملك محمد السادس إلى السيد الرئيس، مؤكداً اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.