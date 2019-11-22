شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يتفقد معارض ريادة الأعمال على هامش مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض صندوق تحيا مصر ومعرض ريادة الأعمال ومعرض الفصول التعليمية، وذلك في إطار مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر الاستثمار في افريقيا المنعقد في العاصمة الإدارية.

وناقش الرئيس شباب العارضين حول مشروعاتهم واهميتها في اطار ريادة الاعمال كركيزة للتنمية حيث اثنى سيادته على المعروضات ومنتجات الشباب وافكارهم المواكبة لمتطلبات السوق، حيث حرص الرئيس للاستماع لاقتراحات الشباب لدعم أعمالهم من قبل الدولة وتذليل اَي معوقات قد تواجههم.





























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