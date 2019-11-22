شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر أفريقيا 2019: الإصلاحات الاقتصادية خطوة نحو تحقيق التنمية.





السيسى بمؤتمر أفريقيا 2019: الإصلاحات الاقتصادية خطوة نحو تحقيق التنمية





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