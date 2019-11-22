شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يلتقى وزير خارجية المغرب.. ويؤكد حرص مصر على التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ناصر بوريطة، وزير خارجية المملكة المغربية، وذلك على هامش مؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي معالمغرب على شتى الأصعدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات في كافة المجالات والانطلاق بها إلى آفاق أرحب وأوسع تتناسب مععمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه؛ نقل الوزير المغربي تحيات الملك محمد السادس إلى الرئيس السيسى، مؤكداً اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.
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