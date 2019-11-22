شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد مؤتمر أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل مقر انعقاد مؤتمر أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد مؤتمر أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر انعقاد مؤتمر أفريقيا 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بث إطلاق القمر " طيبة1" الساعة 11.8 مساءً بتوقيت القاهرة على جميع القنوات

ينطلق مساء اليوم القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " ليصل إلى موقعه المدارى المخصص له ، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسى " بأمريكا الجنوبية ، ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عاماً بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل .

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن مقبرتى إيدو ووقار بعد افتتاحهما للجمهور

فى إطار سياسة وزارة الآثار لفتح المقابر الأثرية للزيارة، تم فتح مقبرتى إيدو ووقار بالجبانة الشرقية بمنطقة آثار الهرم للزائرين بعد الانتهاء من أعمال الترميم بهما.

عرض أغلى قصة مصورة فى العالم للبيع بموسم الرياض بـ5.2 مليون دولار

تعرض في معرض "ستان لي سوبر كون" الذى يقام ضمن فعاليات موسم الرياض، أغلى قصة مصورة في العالم، تصل قيمتها إلى 5.2 مليون دولار بما يساوى19 مليون ريال سعودى، وهي قصة خاصة بالشخصية الخارقة "سوبر مان" والتى صدرت عام 1939.

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة المنتخب الأولمبى مع كوت ديفوار الليلة

يدخل منتخب مصر الأولمبى، مع دقات الثامنة مساء اليوم، الجمعة، اختباراً صعباً حينما يواجه كوت ديفوار على استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً بعدما ضمن المنتخبان التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

مدينة إندونيسية تكلف التلاميذ بتربية 2000 كتكوت لصرفهم عن الهواتف الذكية

كشفت صحيفة "كومباس" اليوم الجمعة أن مدينة باندونج الإندونيسية تعتزم إعطاء تلاميذ المدارس كتاكيت صغيرة لتربيتها من أجل شغلهم عن استخدام هواتفهم الذكية.

ممثل يهودى ينتقد زوكربيرج ويعلق: قصة شعره تشبه يوليوس قيصر.. فيديو

انتقد الممثل الكوميدي البريطانى ذو الأصول اليهودية "ساشا بارون كوهين" منصة التواصل الاجتماعى فيس بوك لعدم التحقق من الإعلانات السياسية، وذلك خلال خطاب ألقاه مؤخراً.

اندلاع حريق محدود داخل محل تجارى بنادى الزمالك

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نشب حريق محدود داخل أحد المطاعم بنادى الزمالك، ما سبب حالة من الذعر وسط رواد النادى.

شاهد بدء توافد الجماهير على استاد القاهرة لحضور حفل ختام أمم أفريقيا

بدأت الجماهير المصرية فى التوافد على استاد القاهرة الدولى لحضور حفل ختام كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، ومتابعة لقاء منتخب مصر الأوليمبى مع نظيره الإيفوارى المقرر له الثامنة مساء.

أغانى شادية وشيرين تلهب حماس المنتخب الأوليمبى فى فندق الإقامة

حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى على إشعال حماس اللاعبين قبل مواجهة كوت ديفوار الليلة فى نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

إزالة حصوة حجمها 250 جراما من كلية مريض بمستشفى التأمين الصحى بقنا.. صور

نجح فريق طبي بقسم المسالك البولية، بمستشفى التأمين الصحي بقنا، فى إجراء عملية جراحية وإزالة حصوة قرن الوعل، من كلى مريض، والتي تعد ضمن أكبر الحصوات في العالم.

محاضرة تحفيزية أخيرة من شوقى غريب للاعبى المنتخب بعد تناول الغداء

يلقى شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، محاضرة أخيرة على اللاعبين بعد تناول وجبة الغداء، قبل مواجهة كوت ديفوار فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولى.

قطط وجعارين محنطة وتماثيل فى اكتشاف سقارة الجديد تملأ 30 فترينة

تعلن وزارة الآثار غدأ السبت المقبل 23 نوفمبر، عن اكتشاف جديد فى منطقة آثار سقارة، وقد نشر ”الخليج 365” عن بعد محتويات الكشف الجديد، خلال الأسبوع الماضى، وبدورنا ومتابعتنا للموضوع، ننشر تفاصيل جديدة لما تم اكتشافه.

رمضان صبحى للاعبى المنتخب الأوليمبى: هنموت نفسنا علشان الكأس ماتخرجش من مصر

عقد رمضان صبحى قائد منتخب مصر الاوليمبي، جلسات مع لاعبى الفريق بفندق الإقامة على مدار اليوم فى غرفته، من أجل حثهم على بذل قصارى جهدهم الليلة أمام كوت ديفوار لتحقيق اللقب الإفريقى الأول فى تاريخ الكرة المصرية.

غادة والى: اختيارى مديرا لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يعكس تقديرًا دوليًا لمصر.. وتؤكد: فخورة بعملى فى وزارة التضامن وتحقيق نقلة نوعية خلال 6 سنوات.. وفترة عملى فى الحكومة المصرية شرف لا يضاهى

قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن اختيارها المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا يعكس تقديرًا دوليًا للدور المصرى فى الساحة الدولية.