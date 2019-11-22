حريق في مدخنة "كبابجي" داخل نادي الزمالك.. والمعاينة: تراكم شحوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق محدود في مطعم مشويات داخل نادل الزمالك بمنطقة المهندسين، اليوم الجمعة.

تلقى العميد أيمن الجيار مأمور قسم العجوزة، إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من داخل مقر نادي الزمالك.

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دفع اللواء هاني سعيد مدير الغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء، وتبين نشوب الحريق بمدخنة "كبابجي" مواجه لحمام السباحة، وأمكن السيطرة عليه دون تلفيات أو إصابات.

المعاينة الأولية تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، كشفت عن أن تراكم الزيوت والشحوم بالمدخنة، وعدم الاعتناء بصيانتها بشكل دوري "تنظيف" تسبب في نشوب الحريق.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

