ضبط عاطل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على عاطل لسرقته هواتف المواطنين بأسلوب النشل بمنطقة الأميرية. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط "م.ع"، 66 سنة، عاطل، مسجل خطر (نشل) تحت رقم 1987 فئة "أ" الحدائق، وسبق اتهامه في 19 قضية أخرهم 623 القاهرة الجديدة " سرقة "عقب قيامه بسرقة هاتف محمول من "إ.إ"، 60 سنة، بالمعاش بأسلوب "النشل" وضبط بحوزته هاتفان محمول مجهولين المصدر، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها بذات الأسلوب باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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