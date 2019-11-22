الأمن العام يُسقط زعيم عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور في ضبط تاجر سيارات وآخرين لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالسيارات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (تاجر سيارات، 40 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بالاشتراك مع آخرين (جار تحديدهم) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالسيارات المُبلغ بسرقتها، مجهولة المصدر "مهربة جمركيًا" نتاج حوادث مرورية، عقب القيام بكشط واستبدال أرقام الشاسيهات والمواتير الخاصة بها وقيامه بإخفاء تلك السيارات بجراج مسكنه، تمهيدًا لإعادة ترخيصها بوحدات المرور أو تقطيعها والتصرف فيها بالبيع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور ومديرية أمن الغربية وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه والجراج الملحق به تم ضبط "سيارة ملاكي مجهولة المصدر بفحصها فنيًا تبين وجود تلاعب ببصمة الشاسيه الخاص بها، جزء من سيارة ملاكي عبارة عن موتور، 31 نموذج خال من البيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.