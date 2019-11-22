رئيس حزب المصريين: السيسي مهموم بقضايا القارة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أثنى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على مؤتمر أفريقيا 2019، والذي انطلق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أبو العطا، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي مهموم بقضايا القارة الأفريقية ودائمًا ما يضع دول أفريقيا دائرة اهتمامه وهذا يتضح جيدًا من أحاديث الرئيس السيسي حول القارة وسبل النهوض بها، مشيرًا إلى أن عنوان المؤتمر الاستثمار من أجل أفريقيا يأتي ترسيخًا لخطوات الرئيس السيسي مع أفريقيا والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية وخلال فترة حكمة.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن السيسي خرج بعدة تصريحات كانت واضحة للجميع ورسائل تدل على حب السيسي للقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أنه من ضمن التصريحات التي لفتت انتباه الجميع حينما قال الرئيس: "إن مصر سعت خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي إلى تحقيق التكامل بين دول القارة".

Advertisements

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان واضحًا حينما قال إن العاصمة الإدارية الجديدة دليل على إمكانية تحويل الحلم إلى حقيقة إذا توافرت الجهود، وحينما تتوفر الرغبة بالجهود الحقيقة، موضحًا أن هذا التصريح يدل على الإمكانات الحقيقية للمصريين والتي تجسدت في أشياء كثيرة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد بتصريحات الرئيس السيسي حينما قال إن انجاز منطقة تفعيل التجارة الحرة الأفريقية سيساهم في تدفقات التجارة والاستثمار بين دول القارة، ويساعد الدول على تجاوز صعوبات الاقتصايات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يبحث عن التنمية دائما في كل خطوة يخطوها لصالح البلاد والقارة.

وشارك الرئيس السيسي في مؤتمر أفريقيا 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، جولة تفقدية، للوفود المُشاركة بمنتدى أفريقيا 2019، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، وللتعرف على حجم الإنجاز الذي تحقق في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفرص الاستثمار به.