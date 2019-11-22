برلماني: مشاركة السيسي في قمة "ألمانيا - أفريقيا" تؤتي ثمارها قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين "ألمانيا – أفريقيا"، تعكس الدور الرائد لمصر في القارة السمراء مع توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن ما شهدته القمة خطوة مهمة، تتطلب تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادات من الاستثمارات الألمانية في مصر وباقي دول القارة.

وأشار ضيف في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إلى أهمية القمة ودورها في زيادة حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة لمصر، وهو ما تطمح له مصر في علاقتها مع مختلف الدول خاصة بعد إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب.

ولفت عضو النواب، إلى أن الرئيس السيسي، كان موفقًا وواضحًا في كلمته أمام القمة، لاسيما في ظل ما طرحه من معاناة الدول الأفريقية بسبب الإرهاب، والتأكيد على دور المجتمع الدولي لمواجهة هذه الأزمة.

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وأشاد عضو مجلس النواب، بما تناوله الرئيس في شأن الفرص الاستثمارية في مصر والقارة الأفريقية، لاسيما في ظل توجه مصر لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم مزيد من التسهيلات بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأكد ضيف، أن زيارة الرئيس لألمانيا ومشاركته في تلك القمة، ستؤتي ثمارها بمزيد من الاستثمارات الألمانية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مشددًا أنه على الحكومة السعي لتنفيذ كافة الاتفاقيات على وجه السرعة لصالح الدولة المصرية واقتصادها الوطني.

وقال ضيف: "الاستثمار الألماني من أهم الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل نجاحها في عدد من القطاعات مثل صناعة السيارات"، موضحًا أن الاستثمارات الألمانية زادت في مصر مؤخرًا، ويجب السعي قدمًا لمزيد من التبادل التجاري وفتح منافذ للصادرات في مختلف القطاعات، خاصة السيارات وقطع غيار السيارات والأدوية والطاقة النظيفة وغيرها.​