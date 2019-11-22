عبدالله رشدي معلقًا على إيقاف برنامجه: لا أعرف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ عبدالله رشدي إمام وخطيب مسجد الإمام علي بن أبي طالب بالشيراتون، إنه ليس لديه أي علم حول أسباب إيقاف برنامجه "شريان الحياة" على قناة المحور.

وأضاف رشدي في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة: "قدمت حلقتين من البرنامج، تحدثت خلالهما عن الدين الإسلامي الوسطي، وعدم المساس بالثوابت، ولاقتا إعجاب الكثير من الناس، ولمست ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "فوجئت بإدارة قناة المحور تبلغني بإيقاف البرنامج، دون إبداء الأسباب، وأنا ممتثل لقرار الإدارة".​