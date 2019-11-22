محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: حصل (الخليج 365) على تفاصيل لائحة جزاءات الهيئة الوطنية للإعلام، التي أعدتها الهيئة ووزعتها على كافة قطاعاتها. وتضمنت اللائحة 3 أبواب و24 مادة، بينما احتوت على 82 مخالفة يُعاقب عليها وفقًا للائحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر تضمنت 82 مخالفة.. "الخليج 365" ينفرد بنشر لائحة جزاءات "الوطنية للإعلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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