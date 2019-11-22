أخبار مصر | وزير خارجية المغرب ينقل للسيسي تحيات الملك محمد السادس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية المغرب ينقل للسيسي تحيات الملك محمد السادس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، ناصر بوريطة، وزير خارجية المملكة المغربية، على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائى مع المغرب على شتى الأصعدة، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى العلاقات فى المجالات كافة، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب وأوسع تتناسب مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ونقل الوزير المغربى تحيات الملك محمد السادس إلى الرئيس السيسى، مؤكدًا اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبى.