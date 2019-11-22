أخبار مصر | جولة لأطفال 21 دولة أفريقية بمجمع الأديان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة لأطفال 21 دولة أفريقية بمجمع الأديان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطلائع، زيارة إلي مجمع الأديان بمصر القديمة، لأطفال العالم بمشاركة 21 دولة حول العالم، ضمن فعاليات مهرجان أطفال العالم يلتقون مصر ٢٠١٩ تزامنا مع إحتفالات مصر والعالم بأعياد الطفولة وذلك برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تضمنت فعاليات البرنامج شرح موضح من المرشدين عن الكنيسة المعلقة التي بنيت أواخر القرن الثالث ميلاديًا، وتضم ١٢٠ أيقونه للسيد المسيح والسيدة العذراء والقديسين، وكذلك كنيسة مارجرجس أحد أشهر القديسين وكان قائد رومانى استشهد عند اعتناقه المسيحية، وكنيسة أبى سرجة التي تكتسب شهرتها من كونها المغارة التي اختبأت بها العائلة المقدسة ٣ شهور و١٥ يوما، بالإضافة إلى معبد بنى عذرا اليهودى، الذي يعد واحدا من أهم المعابد اليهودية بمصر، ويحتوى على لفائف لوثائق هامة عن حياة اليهود في مصر.

كما نظمت الوزارة علي هامش المهرجان إحتفالية لذوي القدرات الخاصة أبطال مصر في مختلف الألعاب البارالمبية، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، قدم خلالها طلائع بولندا، اندونيسيا، فلسطين، مصر عروض إستعراضية الفلكلور وطني لكل دولة.

جاء ذلك بحضور عزة الدري وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للطلائع، عمرو عجمي مدير عام المهرجان.

وتستمر فعاليات المهرجان حتي 24 نوفمبر الجاري إستكمال زيارة الوفود للمعالم السياحية وتنفيذ عروض استعراضية بمراكز الشباب القاهرة والجيزة.

