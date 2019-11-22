أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام': بث عملية إطلاق القمر الصناعي المصري 'طيبة 1' على الهواء مباشرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام': بث عملية إطلاق القمر الصناعي المصري 'طيبة 1' على الهواء مباشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن نقل شاشات وإذاعات الهيئة لعملية إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، على الهواء مباشرة؛ ليتابع ملايين المصريين إطلاق قمرهم الصناعي الأول للاتصالات.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصها على حق المشاهد المصري في متابعة الحدث الوطني والتاريخي، إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1".

وتقدمت الهيئة بخالص التهنئه للدولة المصرية، قيادة وشعبًا، على هذا الإنجاز الهام الذي يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر، وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وأكدت الهيئة بث عملية الإطلاق في تمام الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة.