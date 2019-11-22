أخبار مصر | بالتعاون مع "التضامن".. إطلاق ملتقى شغلني الخامس للتوظيف غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتعاون مع "التضامن".. إطلاق ملتقى شغلني الخامس للتوظيف غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، بالتعاون مع "شغلني" في إطلاق ملتقي شغلني الخامس للتوظيف، وذلك غدا السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات برنامج "فرصة" للتشغيل.

وسيقام الملتقى بمشاركة 50 شركة من القطاع الخاص والتي ستوفر آلاف فرص العمل لمختلف الشرائح المجتمعية مع مراعاة توفيرها تأمينات اجتماعية، وسيوفر الملتقى أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل فورية للشباب من بينها فرص عمل لذوي الإعاقة.

كما سيقام الملتقى في مبني الحرم اليوناني (مبنى الجريك كامبس بميدان التحرير) 28 شارع الفلكي، باب اللوق بوسط البلد، ويبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.