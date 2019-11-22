مصر | المعاينة تكشف سر اندلاع النيران داخل نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة تكشف سر اندلاع النيران داخل نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة، لحريق المطعم داخل نادي الزمالك، أن تراكم الزيوت والدهون بمدخنة المطعم، السبب في اشتعال النيران به.

وكانت سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب بمطعم داخل نادي الزمالك، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من داخل نادي الزمالك.

وعلى الفور دفع مدير الحماية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء وتبين نشوب الحريق بمطعم كبابجي داخل النادى، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.