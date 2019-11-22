شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزيرة الثقافة تحضر حفل تأبين هيثم أحمد زكي وتفتح متحف قصر السينما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفنان تامر عبدالمنعم، أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، سوف تحضر غدا السبت ٢٣ نوفمبر، حفل تأبين النجم الراحل هيثم أحمد ذكي، المقرر اقامته بقصر السينما في تمام الساعة الثامنة مساءا، كما ستقوم بافتتاح متحف قصر السينما.

وأضاف الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما، أنه قد انتهي من إنشاء متحف قصر السينما الذي يحتوي علي آلات عرض سينمائية وكاميرات ٣٥ مللي و١٦ مللي وأجهزة صوت وجهاز تليسين جميعها يعود لفترة الخمسينات والستينات، مؤكداً علي أهمية وجود هذا المتحف بقصر السينما حتي يتيح لرواده ولدارسين فنون السينما معرفة تاريخ هذا الفن العريق، مشيراً إلي أن متحف السينما سيكون مجانًا لكافة المواطنين.