شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يطمئن علي الطفلة ضحية التعذيب بمستشفي بلبيس المركزي‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بزيارة لمستشفي بلبيس المركزي، اليوم الجمعة، للاطمئنان علي الحالة الصحية للطفلة" هبة أ. م "والتي تعرضت للتعذيب من ذويها، وتبلغ من العمر ٩ سنوات، حيث كانت تعاني من تجمع دموي حول العين واشتباه ما بعد ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وأثر حروق سطحية متفرقة.

قضي وكيل الوزارة بعض الوقت معها وتم الاطمئنان علي الحالة الصحية لها، والتأكد من التحسن المستمر والملحوظ، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفي وهيئة التمريض نظراً لما يقوموا به من دروس تعليمية للطفلة حيث أنها لم تلتحق بأي مدرسة من قبل بجانب الخدمات الطبية المقدمة لها والعلاج اللازم.

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و قدم وكيل الوزارة بعض الهدايا لها لإدخال حالة من السعادة والسرور عليها، ووجه مدير المستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لها، وعدم مغادرة الطفلة للمستشفي حتي تماثلها للشفاء تماماً.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت بلاغا بإستقبال مستشفي بلبيس المركزي للطفلة " هبة . أ . م " ٩ سنوات مقيمة بدائرة المركز مصابة بتجمع دموي حول العين واشباه ما بعد أرتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم نتيجة إدعاء تعدي وتعذيب من قبل خالتها حسب أقوال الطفلة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واستجوابها والتى أنكرت تعذيب الطفلة وأنها كانت تقوم بتأديبها وبعرضها علي النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.