شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: بث إطلاق القمر الصناعي المصري «طيبة 1» على الهواء مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام بث عملية إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات «طيبة 1» مساء اليوم /الجمعة/ عبر شاشات وإذاعات الهيئة.

وذكرت الهيئة- في بيان اليوم- أنها ستقوم بنقل عملية إطلاق القمر على الهواء مباشرة ليتابعها ملايين المصريين، إيمانا منها بحق المشاهد المصري في متابعة هذا الحدث الوطني والتاريخي.. مشيرة إلى أنه سوف يتم بث عملية الإطلاق في تمام الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة.

وتقدمت الهيئة بخالص التهنئة للدولة المصرية قيادة وشعبا على هذا الإنجاز الهام الذي يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.