شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى بمؤتمر أفريقيا 2019: الإصلاحات الاقتصادية خطوة نحو تحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التنمية في أفريقيا ليست مسؤولية الحكومات وحدها ولكن تتطلب مشاركة القطاع الخاص، مضيفا: نعمل على زيادة معدل التجارة البنية وتفعيل منطقة التجارة الحرة.

وأضاف السيسى، خلال كلمته فى مؤتمرأفريقيا 2019، الاستثمار من أجل أفريقيا، أن إنجاز اتفاقية التجارة الحرة سيساعد الدول الإفريقية على تجاوز صعوبات الاقتصاد العالمى، كما أن نجاح أفريقيا فى تحقيق أهداق التنمية المستدامة يتطلب تطوير البنية التحتية.

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ودعا الرئيس السيسى فى كلمته، المؤسسات الإقليمية والدولية لتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية والأساسية، مضيفا أن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر خطوة نحو تحقيق التنمية لدول القارة.

ونظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة، جولة تفقدية، للوفود المُشاركة بمنتدى أفريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية، وللتعرف على حجم الإنجاز الذى تحقق فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفرص الاستثمار به.

وشملت الجولة الحى الحكومى ومبنى مجلس النواب ومسجد الفتاح العليم، أحد أكبر المساجد فى المنطقة العربية، والذى يتسع لسبعة آلاف مُصلي، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، والتى تُعد أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط، حيث تتسع لثمانية آلاف مُصلي.