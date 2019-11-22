شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي بمؤتمر أفريقيا 2019: العاصمة الإدارية دليل إمكانية تحويل الحلم لحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور مؤتمر أفريقيا 2019، المنعقد فى العاصمة الإدارية، مؤكداً أن العاصمة الإدارية الجديدة دليل على إمكانية تحويل الحلم إلى حقيقة إذا توافرت الجهود، حينما تتوفر الرغب بالجهو الحقيقة.

وأكد السيسى، خلال كلمته فى مؤتمر أفريقيا 2019، الاستثمار من أجل أفريقيا، أن التنمية تتجاوز تحديات نعملها جيداً، نسطر معاً واقعاً جديداً عنوان الأفضل لكل مواطني القارة الأفريقية، حيث أنت مصر سعت إلى تحقيق التكامل بين دول القارة، كما أن اتفاقية التجارة الحرة ستسهم فى تحقيق نمو أعلي ودخل أكبر للمواطن الأفريقي.

وتابع الرئيس السيسى، أن لقاء اليوم في مؤتمر أفريقيا 2019 لنبحث ما بدأناه لتحقيق التنمية لقارتنا،

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ونظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة، جولة تفقدية، للوفود المُشاركة بمنتدى أفريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية، وللتعرف على حجم الإنجاز الذى تحقق فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفرص الاستثمار به.

وشملت الجولة الحى الحكومى ومبنى مجلس النواب ومسجد الفتاح العليم، أحد أكبر المساجد فى المنطقة العربية، والذى يتسع لسبعة آلاف مُصلي، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، والتى تُعد أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط، حيث تتسع لثمانية آلاف مُصلي.