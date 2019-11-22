شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: استئناف الرحلات الجوية مع مصر فى جوهر اهتماماتنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد أوليج سيرومولوتوف مساعد وزير الخارجية الروسي، أن مسألة استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا بشكل كامل فى جوهر اهتمام موسكو، وتتم مناقشتها بانتظام مع الجانب المصرى.
وقال سيرومولوتوف - فى تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الجمعة : " نتيجة للعمل المشترك، الذى قام به المختصون فى مصر وروسيا لزيادة مستوى الأمن فى مطار القاهرة، تم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين عاصمتى الدولتين فى أبريل الماضي".
وأضاف :" إن ممثلى الإدارات المتخصصة الروسية يتفاعلون مع الشركاء المصريين بهدف الاستئناف السريع للرحلات الجوية المباشرة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية الواقعة على البحر الأحمر"، معربا عن أمله فى أن يتم الانتهاء من عمل الخبراء فى المستقبل القريب بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة (العارضة) مع شرم الشيخ والغردقة.
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