شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: ممثلا النقابة بـ«العليا للتكليف» سجلا اعتراضنا على تطبيق النظام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء عن تسجيل الدكتور أحمد السيد مقرر لجنة الشباب، والدكتور محسن عزام عضو مجلس النقابة، وممثلا النقابة في اجتماع اللجنة العليا للتكليف، اعتراضهما على تكليف اطباء الدفعة التكميلية خريجي يونيو ٢٠١٨، في الاجتماع الماضي اللجنة العليا للتكليف، طبقا للقواعد الجديدة التي مازالت غير معلومة لشباب الأطباء ولا للنقابة.

وشرح عضوا النقابة مخاوف شباب الاطباء للجنة التكليف، وتقدم الدكتور أحمد السيد عضو النقابة، اعتراضه بشكل رسمي للجنة، وطلب اثباته في محضر الجلسة، وجاء باعتراضه: «الدكتور رئيس اللجنة العليا للتكليف.. تحية طيبة وبعد، الرجاء من سيادتكم تسجيل اعتراضي رسميا أحمد السيد عضو مجلس نقابة الأطباء وممثلها بالاجتماع، وكذلك اعتراض نقابة الأطباء على النظام الجديد للتكليف، ونرجو من سيادتكم تأجيل تطبيقه لحين مناقشته مع جميع الجهات المعنية ومن ضمنها نقابة الأطباء، بعد موافاتها بتفاصيل النظام مكتوبا وموثقا».

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وقال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات عديدة اتخذتها النقابة منذ علمها بتطبيق النظام بغير الطرق الرسمية لإعلانها بتطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء، حيث تواصلت النقابة مع بعض أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، وأرسلت خطابات مكتوبة بالمشكلات الموجودة في النظام الجديد.

وأضاف «الطاهر»: «تواصلنا مع مجلس الوزراء لطلب لقاء بين النقيب ورئيس مجلس الوزراء، كما تعقد النقابة غدا اجتماع مع أطباء التكليف بناء على طلبهم، ووجهنا الدعوة للوزيرة لحضوره، كما خاطبنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لتأجيل تطبيق النظام الجديد لحين دراسته دراسة تتناسب مع خطورته على تقديم الخدمة الطبية للمواطن في الوحدات الصحية، وتأثيره على مستقبل الألاف من الأطباء في السنوات القادمة، وكذلك على سمعة شهادة الزمالة المصرية على مستوي العالم، وهي معترف بها في العديد من دول العالم، وتغيير النظام مع عدم وجود نظام تدريب بكفاءة النظام السابق سيفقدنا هذا الاعتراف».

وكان الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وجه الدعوة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لحضور اللقاء المفتوح المقرر له الثانية عشر من ظهر اليوم السبت، في دار الحكمة، بطلب من أطباء التكليف، للوقوف على المشكلات، والحلول اللازمة للحفاظ على حقوق شباب أطباء التكليف، والوصول إلى أعلى جودة تدريبية لهم حرصا على النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض المصري.