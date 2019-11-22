شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يقود حملة مكبرة على أسواق العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة على سوق الجمعة، وسوق ٣٩، وبعض المنشآت الغذائية بمدينة العاشر من رمضان يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومديرة الإدارة الصحية ومكتب الأغذية بالعاشر من رمضان، وقوة أمنية من المدينة برئاسة الرائد محمود الفرماوي، والأمين عبدالستار عبده عليمي، بإشراف نائب رئيس الجهاز الدكتور أحمد عبدالمولي، ورئيس لجنة الأسواق عبدالحميد ابراهيم فهمي، والمهندس جمعه محمد عطية، وناصر سيد أحمد مسئولي التشغيل بالجهاز، وأثناء المرور على الأسواق وضبط بعض الأغذية الفاسدة حاول أحد البائعين الاعتداء على فريق الحملة، وقامت قوات الأمن باصطحابه إلى مركز الشرطة .

أسفرت جهود الحملة عن إعدام طن و٢٨٠ كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتحرير ١٣ محضر جنحة صحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق منشأة غذائية لوجود خطر داهم بها على الصحة العامة وعدم وجود ترخيص.

وأكد الدكتور هشام مسعود على عدم تهاون مديرية الشؤون الصحية بالشرقية في أي إجراءات من شأنها المساس بصحة المواطنين بالمحافظة، وقدم الشكر لجميع المشاركين في الحملة من جهاز مدينة العاشر من رمضان، وقوات الأمن بالمدينة على المجهود المبذول.