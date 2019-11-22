شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: أسرة المصري المتوفي في إيطاليا تستحق معاشًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة المستحقات التأمينية لأسرة المتوفى حسين محمد إبراهيم الطبل، الذي توفى في مدينة تورينو بالشمال الإيطالي، لدى هيئة التأمينات الإيطالية وصاحب العمل.

وتلقى الوزير تقريراً من المستشار العمالي، عزت عمران، أشار فيه إلى أن مكتب التمثيل العمالي قام ببحث مستحقات أسرة المواطن المرحوم التأمينية مع هيئة التأمينات الإيطالية، وكانت نتيجة البحث أنه كان مواظب على سداد الأقساط التأمينية وبناءً عليه أسرته تستحق معاش.

وقام مكتب التمثيل العمالي بناء على توجيهات السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو، بالتواصل مع أسرة المتوفي وإبلاغها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورًا. وكان جثمان المتوفي الذي يناهز الـ 64 عاما، عاد إلى أرض الوطن 13 نوفمبر.