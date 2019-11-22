شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تجري عملية جراحية لطفل بدار إيواء بكفر صقر: عمره ٥٣ يومًا وحالته مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لأحد الأطفال بدار الإيواء التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر، يبلغ من العمر ٥٣ يوما، ويعاني من تضخم بعضلة مخرج المعدة.

على الفور، تم تشكيل لجنة طبية لتشخيص الحالة وإجراء عملية جراحية لها بمستشفي كفر صقر المركزي، بإشراف الدكتور أحمد محمود مدير الإدارة الصحية بكفر صقر، والدكتور يسري الألفي مدير مستشفى كفر صقر المركزي، ومشاركة النائب الدكتور صلاح منصور أستاذ الجراحة العامة بجامعة الزقازيق وعضو مجلس النواب، وأطباء قسم الجراحة بالمستشفى، الدكتور وائل الحبشاوي طبيب التخدير من خارج المستشفى، وتم إجراء العملية بنجاح، والطفل الآن بحالة مستقرة ويتلقى الخدمة الطبية في وحدة الحضانات بالمستشفى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لعضو مجلس النواب، ومدير الإدارة الصحية، ومدير المستشفى، والأطباء، وأعضاء هيئة التمريض بالمستشفى، وجميع أفراد الفريق الطبي المشارك على الجهد المبذول ومساهمتهم في إتمام العملية بنجاح وإنقاذ حياة الطفل.

صحة الشرقية تجري عملية جراحية لطفل عمره ٥٣ يوم من دار الإيواء بكفر صقر‎

صحة الشرقية تجري عملية جراحية لطفل عمره ٥٣ يوم من دار الإيواء بكفر صقر‎