شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: 257 ألف حالة إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الجمعة، تقريرًا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مبان بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام، في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وأوضح التقرير ان حملة الإزالات خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر، تضمنت إزالة 1857 حالة تعدي، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ عدد 403 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ عدد 1290 على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد 164 إزالة على منافع الصرف.

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وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن قطاع تطوير وحماية نهر النيل نفذّ حملات إزالة في محافظات عدة، خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر، وأسفرت عن تنفيذ ٤٠٣ قرار إزالة، شملت عدد ٣ بمحافظة القاهرة وعدد ٣ بمحافظة الجيزة، وعدد ٥٢ بمحافظة الغربية، وعدد ٥٢ بمحافظة البحيرة، وعدد ٤ بمحافظة المنوفية، و١٣ بمحافظة كفر الشيخ و122 بمحافظة الدقهلية، وعدد ١٣ بمحافظة دمياط وعدد ٨ بمحافظة بني سويف.

وشهدت محافظة المنيا تنفيذ ٧٠ قرار إزالة، وعدد ٦ بمحافظة أسيوط، وعدد 21 بمحافظة سوهاج، وعدد ٢٦ بمحافظة قنا، وعدد ١٠ بمحافظة الأقصر، ليسجل عداد النيل إزالة عدد ٤٩٧٠٥ حالة تعدي على نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 وحتي تاريخه.

من جانبه قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، إن القطاع نفذّ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 12 نوفمبر- 19 نوفمبر 2019 وأسفرت عن تنفيذ عدد (1290) إزالة شملت إزالة عدد (327) بمحافظة الغربية وعدد (165) بمحافظة القليوبية وعدد (25) بمحافظة المنوفية وعدد (195) بمحافظة دمياط وعدد (75) بمحافظة الإسماعيلية وعدد (39) بمحافظة الإسكندرية وعدد (122) بمحافظة الدقهلية، وعدد (66) بمحافظة البحيرة وعدد (58) بمحافظة اسيوط وعدد (134) بمحافظة المنيا، وعدد (38) بمحافظة قنا وعدد (19) بمحافظة الشرقية ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري 135179 إزالة.

وفي سياق متصل قال المهندس خالد عبدالرحمن مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إن الهيئة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 164 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد 9 محافظات، وقد تضمنت تنفيذ عدد 113 إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية بعدد 50 إزالة، الدقهلية بعدد 45 إزالة، ودمياط بعدد 5 إزالة، والقليوبية بعدد 13 إزالة، وتنفيذ عدد 19 إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة ( المنوفية بعدد ( 18 ) إزالة – كفر الشيخ بعدد ( 1 ) إزالة، بالإضافة لتنفيذ عدد (12) إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة بنى سويف بعدد 2 إزالة، والمنيا بعدد 10 إزالة، إلى جانب تنفيذ عدد 20 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط بعدد 20 إزالة، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 عدد 72847.