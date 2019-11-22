شكرا لقرائتكم خبر عن استرالي ينقض على «مُسلمة حامل» بمطعم باللكمات والركلات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أظهرت مقاطع فيديو لكاميرا مراقبة اعتداء رجل بوحشية على مسلمة حامل (تبلغ من العمر 31 عاماً) داخل مطعم في مدينة سيدني باستراليا، حيث اقترب المهاجم (وهو أسترالي يبلغ من العمر 43 عاما) من طاولة مقهى تجلس عليها ثلاث مسلمات محجبات، وبعد حديث قصير بين المهاجم والحامل بدأ فجأةً بتوجيه لكمات متتالية لها.
واستمر المهاجم في الاعتداء على المسلمة لدرجة أنها سقطت على الأرض ليوجه إليها ركلة على وجهها، قبل أن يتدخل بعض رواد المقهى ليحولوا بينها وبين المعتدى عليها، ونُقلت السيدة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
وأفادت الشرطة أنه تم توجيه تهمة إليه بتنفيذ «هجوم تسبب بأذى جسدي فعلي ومشاجرة»، ورفضت التعليق على دوافع المهاجم في وقت لا يزال من الممكن توجيه تهم أخرى إليه.
وذكرت الشرطة اليوم الجمعة، أن المرأة نُقلت إلى المستشفى بعد الهجوم وغادرتها لاحقًا.
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