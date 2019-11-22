الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد مؤتمر أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر انعقاد مؤتمر أفريقيا 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة ،جولة تفقدية، للوفود المُشاركة بمنتدى أفريقيا 2019، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية، وللتعرف على حجم الإنجاز الذى تحقق فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفرص الاستثمار به.

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