شكرا لقرائتكم خبر عن بث إطلاق القمر " طيبة1" الساعة 11.8 مساءً بتوقيت القاهرة على جميع القنوات والان مع تفاصيل الخبر
وسيتم بث عملية الإطلاق فى تمام الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق مساءً بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة بجميع القنوات المحلية والفضائية المصرية ليتابع ملايين المصريين إطلاق قمرهم الصناعى الأول للإتصالات إلى مداره النهائى .
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