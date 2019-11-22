شكرا لقرائتكم خبر عن بث إطلاق القمر " طيبة1" الساعة 11.8 مساءً بتوقيت القاهرة على جميع القنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق مساء اليوم القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " ليصل إلى موقعه المدارى المخصص له ، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسى " بأمريكا الجنوبية ، ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عاماً بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل .

وسيتم بث عملية الإطلاق فى تمام الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق مساءً بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة بجميع القنوات المحلية والفضائية المصرية ليتابع ملايين المصريين إطلاق قمرهم الصناعى الأول للإتصالات إلى مداره النهائى .