شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تنظم زيارة لسفراء أجانب إلى قناة السويس بالتعاون مع الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية وعدد من سفراء وممثلي الدول الأفريقية وسفير اليمن بمقر هيئة قناة السويس يوم أمس الخميس ، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الخارجية وهيئة قناة السويس والاحتفالات بمرور 150 عاماً على افتتاح قناة السويس.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، الجمعة، إن رئيس هيئة قناة السويس استعرض خلال اللقاء إمكانيات الهيئة التي تمكنها من تنفيذ مشروعات عملاقة فى وقت محدود وعلى مستوى عال من الكفاءة، وأعرب عن استعداد الهيئة تبادل الخبرات والتعاون مع الدول الأفريقية والعربية الشقيقة خاصةً فى مجال حشد التمويل للمشروعات الكبيرة وتنفيذها وإدارتها، على غرار تجربة الهيئة في حفر قناة السويس الجديدة والأنفاق أسفل القناة، فضلاً عن قدرتها تنفيذ مشروعات جديدة فى هذه الدول استناداً إلى خبراتها المتنوعة وما يتوافر لديها من إمكانيات متطورة وآليات حديثة وفقاً لأفضل المعايير الدولية.

من ناحية أخرى، أعرب سفير بوروندي باسم مجموعة السفراء الأجانب عن تقديرهم لدعوة رئيس هيئة قناة السويس، وإعجابهم الشديد بالمشروعات العملاقة التى تم تنفيذها فى قناة السويس في وقت قياسي بتمويل وأيادي مصرية، مشيداً بالإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية تحت قيادة رئيس الجمهورية. كما أكد أهمية التعرف عن قرب على المشروعات التى تم تنفيذها فى محور قناة السويس وبحث سبل الاستفادة منها وتعزيز التعاون المشترك بين مصر وأشقائها فى الدول الأفريقية فى إطارها.