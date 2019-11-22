​11 مساءً.. بث مباشر لانطلاق القمر الصناعي "طيبة سات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

ينطلق مساء الجمعة، القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1 " ليصل إلى موقعه المداري المخصص له.

ومن المقرر أن يتم الإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم " جويانا الفرنسي" بأمريكا الجنوبية.

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ومن المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من 15 عامًا، بما يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وسيتم بث عملية الإطلاق في تمام الساعة الـ 11.8 مساءً بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة بجميع القنوات المحلية والفضائية المصرية ليتابع ملايين المصريين إطلاق قمرهم الصناعي الأول للاتصالات إلى مداره النهائي.

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