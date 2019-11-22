"العناني" يبحث مع وزير السياحة البيروڤي التعاون الأثري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

بحث الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مع وزير التجارة والخارجية والسياحة البيروڤي إدجار فاسكيز، الذى يزور مصر حاليا والوفد المرافق له سبل التعاون الأثري بين البلدين.

أشار السفير ماجد مصلح، المشرف العام علي ادارة العلاقات الخارجية بالوزارة ، فى تصريح له اليوم ، الى ان وزير الآثار اعرب عن تضامنه مع الحكومة و الشعب البيروڤي في حربه ضد الاتجار غير المشروع في ممتلكاته الثقافية و ضرورة سرعة استعادتها الي بلدها الأم.

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واوضح ان الوزيرين اتفقا على تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الاثري و تدريب الأثريين و المرممين و محاربة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، الأمر الذي سيتم بحثه تفصيليا مع وزيرة الثقافة و رئيسة الوفد البيروڤي المشارك في الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدي الحضارات القديمة و المقرر انعقاده في مدينة بكين بالصين في الفترة من 27 الي 30 نوفمبر الجاري.

و اضاف انه في نهاية اللقاء وجه وزير التجارة و الخارجية و السياحة البيروڤي الدعوة الي الدكتور خالد العناني لزيارة بيرو، الأمر الذي رحب به وزير الآثار.​ش