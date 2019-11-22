الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 22 ألفا و450 ميجاوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الخميس، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة 22 ألفا و450 ميجاوات مقابل 24 ألف ميجاوات أمس.
وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و207 ميجاوات.
كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال بعض التطبيقات سواء عبر موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.
وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة حتى مايو 2019.
يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، فضلا عن زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.
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