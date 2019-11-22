خلال 48 ساعة.. ضبط 223 طن أسمدة زراعية مغشوشة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة، لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة، بعدد من محافظات الجمهورية.

حيث أسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط 5 مصانع ومخزني "أسمدة ومخصبات زراعية" بإجمالي مضبوطات بلغت 223,800 طن أسمدة ومخصبات زراعية، بدون ترخيص ومجهولة المصدر، وبدون بيانات، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

وأسفرت الجهود عن ضبط مصنع حلويات بمحافظة الجيزة، بإجمالي مضبوطات بلغت 10 أطنان من الحلويات، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم التخلص غير الآمن من المواد الغذائية.

Advertisements

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط 43 سيارة، لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات، انبعاث أدخنة كثيفة بالمخالفة لقانون البيئة، فضلاً عن ضبط (37) قضية بمخالفة (شروط الترخيص – عدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ – مخالفة شروط الترخيص انتهاء التراخيص الملاحية - القيادة بدون رخصة بالمخالفة لقانون الملاحة.

ونجحت الجهود في مجال الثروة السمكية عن ضبط 35) قضية "صياد بدون بطاقة صيد – صيد مخالف جوبية مخالفة" بالمخالفة لقانون الصيد، وضبط (8) قضايا "رسو مخالف لوحدات نهرية" بالمخالفة لقانون الصيد.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.