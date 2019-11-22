ضبط صاحب شركة يُدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بسوهاج، القبض على صاحب شركة قطع غيار سيارات بسوهاج لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (صاحب شركة قطع غيار سيارات، 31 ، مُقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار فيها متخذاً من دائرة مركز شرطة دار السلام مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته "طبنجتين - فردان خرطوش محلي، 10 طلقات مختلفة الأعيرة، 6 خزن لأسلحة مختلفة، الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.