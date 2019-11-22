محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة بمحافظة الإسماعيلية وسيناء أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على (فني بإحدى شركات بناء السفن، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) وآخرين، وذلك بدعوى توظيف أموالهم واستثمارها في مجال تجارة الماشية مقابل حصولهما على أرباح شهرية، حيث قام بالاستيلاء منهم على مبلغ (466,000 جنيه)، وتوقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبلغ المالي المستولى عليه.
وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بزعم استثمارها في تجارة الماشية.. عاطل يستولي على نصف مليون جنيه من مواطنين بالإسماعلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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