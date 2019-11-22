في 24 ساعة.. ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربي و900 قضية تموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن الاقتصادي بالداخلية شن حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 1057 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 922 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية)، وضبط (12006) قضية سرقة تيار كهربي، ومخالفات شروط التعاقد.

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وأسفرت الجهود عن ضبط كل مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائي لنهر النيل، حماية منافع الري والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضي الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط 435 قضية متنوعة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 83 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحر مدين لمصلحة الضرائب".

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 3 قضايا متنوعة في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي، فضلا عن ضبط قضيتين (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات).