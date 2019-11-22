بحجة توفير فرص عمل.. القبض على شخص استولى على أموال المواطنين بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخص متهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة توفير فرص عمل لهم.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغا من 3 مواطنين في المنوفية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 32 ألفا و600 جنيه، كمقدم لمبلغ 180 ألف جنيه، مقابل توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية، ولم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بمديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.