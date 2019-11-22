ضبط 17 سلاحًا آليًا وخرطوشًا خلال مداهمة لقرية الحجيرات بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج على القانون ومتجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية وضبط المحكوم عليهم الهاربين بقرية الحجيرات.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، عن ضبط "17 قطعة سلاح ناري عبارة عن (14 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، فرد محلي، 22 طلقة مختلقة الأعيرة).

ونجح رجال مباحث تنفيذ الأحكام في تنفيذ (143) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.