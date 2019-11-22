أخبار مصر | آخر تعليق من علاء مبارك بشأن الحالة الصحية لوالدته سوزان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تعليق من علاء مبارك بشأن الحالة الصحية لوالدته سوزان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء كاذبة بشأن وفاة سوزان مبارك حرم الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل أن يخرج محامي العائلة فريد الديب لينفي الخبر.

وكشف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، الحالة الصحية لسوزان مبارك في تغريدة على حسابه الشخصي عبر "تويتر"، أمس الخميس، قبل 20 ساعة بالتحديد، قائلاً: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي وندعوا الله أن يتم شفائها على خير وان تعود إلى بيتها فى القريب العاجل".

ورد علاء على سؤال أحد متابعيه على "تويتر" سأله "ما مدى صحة الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا؟"، قائلاً: "أخبار كاذبة حضرتك لا أساس لها من الصحة، وخير ان شاء الله".

ونفى فريد الديب، ما ذُكر في بعض وسائل الإعلام بشأن وفاتها مشيرا إلى أن حالتها الصحية في تحسن مستمر.