أخبار مصر | العناني يستقبل وزير السياحة البيروڤي وتضامن ضد الإتجار بالممتلكات الثقافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني يستقبل وزير السياحة البيروڤي وتضامن ضد الإتجار بالممتلكات الثقافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الأثار أمس في مكتبه بمقر وزارة الآثار بالزمالك، وزير التجارة والخارجية والسياحة بدولة بيرو والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون الأثري بين البلدين.

وأوضح السفير ماجد مصلح، المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة أنه خلال اللقاء أعرب وزير الأثار عن تضامنه مع الحكومة والشعب البيروڤي في حربه ضد الاتجار غير المشروع في ممتلكاته الثقافية وضرورة سرعة استعادتها إلى بلدها الأم.

كما اتفق الوزيران علي تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الاثري وتدريب الأثريين والمرممين ومحاربة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، الأمر الذي سيتم بحثه تفصيليا مع وزيرة الثقافة ورئيسة الوفد البيروڤي المشارك في الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدي الحضارات القديمة والمقرر انعقاده في مدينة بكين بالصين في الفترة من 27 الي 30 نوفمير الجاري.

وفي نهاية اللقاء وجه وزير التجارة و الخارجية والسياحة البيروڤي الدعوة الي الدكتور خالد العناني لزيارة بيرو، الأمر الذي رحب به وزير الأثار.