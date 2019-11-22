أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة يشهد "ديفليه" لأطفال العالم أعلى كوبري تحيا مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يشهد "ديفليه" لأطفال العالم أعلى كوبري تحيا مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، أول ديفيليه لطلائع 21 دولة حول العالم، أعلى كوبري تحيا مصر "روض الفرج"، ضمن فعاليات مهرجان أطفال العالم يلتقون مصر ٢٠١٩ والذي تنفذه الوزارة تزامنا مع احتفالات مصر والعالم بأعياد الطفولة وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن ماشهدناه اليوم حدث عالمي، على أرض الكنانة بتقديم ملحمة ورسالة سلام بمشاركة أطفال العالم أعلى أعرض جسر ملجم في العالم كوبري تحيا مصر، ليشاهدوا قمة الإنجاز والإعجاز لأكبر المشروعات العالمية التي تمت علي أرض الواقع ونفذه المصريون في وقت قياسي.

ووجه "صبحي" الشكر للوفود المشاركة في المهرجان والتي أظهرت طاقتهم الإبداعية التي حولت كل التحديات إلى فرص للنجاح والتعايش، وساعدت في خلق مساحة أكثر للسلام والتسامح بين شعوب العالم.

بدأت فعاليات المهرجان بتقديم عرض أزياء بالملابس التراثية للدول المشاركة مع تناغم الأغاني الوطنية وإظهار الفلكلور الوطني والشعبي والاستعراضي، وأطلقت جميع الوفود المشاركة 500 بلون ترمز للسلام والمحبة، لتبعث برسالة سلام من مصر للعالم وسط حالة التسامح والإطمئنان من الدول المشاركة.

والوفود المشاركة من دول المكسيك، الهند، أوكرانيا، بولندا، تونس، رومانيا، سيريلانكا، فلسطين، مصر، سوريا، المغرب، الجزائر، الأردن، اليمن، بنجلادش، الصين، إيطاليا، العراق، باكستان، اندونسيا، السودان، وتستمر فعاليات المهرجان حتي 24نوفمبر الجاري بزيارة المعالم السياحية وتنفيذ عروض استعراضية بمراكز الشباب.