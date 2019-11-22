أخبار مصر | محافظ القاهرة: حصيلة استرداد الأراضي المغتصبة وصلت لـ32 مليون مترمربع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: حصيلة استرداد الأراضي المغتصبة وصلت لـ32 مليون مترمربع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت أجهزة محافظة القاهرة، على مدار الأسبوع الماضي، فقط، 82 إزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة خلال الموجة 14 ليصل إجمالي ما تم استرداده من أراضي الدولة المعتدى عليها، حتى الآن، ما يقارب 32 مليون م2، وبذلك تحافظ العاصمة على صدارتها في هذا الملف.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه وفقاَ لتقارير المتابعة والتواصل مع تنفيذ كافة الإزالات على مستوى الأربع مناطق فأن القوات المتواجدة مع حملات الإزالة لتأمينها لم تواجه أي مقاومات أو اعتراضات تذكر وأن الأعمال كلها تمت بدون مواجهات، وأغلب الحالات عبارة عن مساحات أراضي فضاء مقام عليها مبانٍ غير مأهولة بالسكان وأسوار وغرف ومنشآت تحت الإنشاء.

وشدد على ضرورة استمرار الحملات يوميا دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والأجازات الرسمية، والتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه اغتصاب المال العام والتعدي عليه، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على أراضي الدولة وتوجيه ضربات قاسمة لمافيا الأراضي وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز لترسيخ هيبة الدولة.

ووجه المحافظ، بضرورة تواصل واستمرار النشاط المكثف بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات التأمين لاستعادة كافة أراضى أملاك الدولة المسلوبة والمرصودة وفقاَ للحصر الدقيق بالأحياء، مشددًا على رؤساء الأحياء ضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وتخصيصها بعد تحديد أولويات الاحتياجات فى المنطقة من مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.



واختتم بأن ملف ازالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة يأتي فى مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من اجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.