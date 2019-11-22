أخبار مصر | "خلع صابرين للحجاب".. أبرز 5 أحداث شغلت السوشيال ميديا خلال الأسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلع صابرين للحجاب".. أبرز 5 أحداث شغلت السوشيال ميديا خلال الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا أحد يستطيع أن ينكر أن السوشيال ميديا أصبحت تشكل جزءا كبيرا من حياتنا اليومية واستطاعت أن تلعب دورا محوريا في تغيير العديد من الأمور بل تدخلت في تغيير مصير الشعوب من تغيير حكام وفرض قضية بعينها وإقامة ثورات وتفجير قضايا فساد كثيرة واستطاعت أن تربح العديد من القضايا التي دخلتها مما فرضت على الرأي العام والحكومات في دول العالم أن تقبلها وأن تضع لها العديد من الاعتبارات عند اتخاذ القرارات.



وترصد الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز خمس أحداث شغلت السوشيال ميديا على مدار الأسبوع:



إعدام راجع

أثارت الجلسة الثالثة من محاكمة محمد راجع وثلاثة آخرين متهمين في قضية قتل محمود محمد البنا الشهير إعلاميا "بشهيد الشهامة" السوشيال ميديا وتصدر الحدث تريند تويتر للمطالبة بحق شهيد الشهامة.



خلع صابرين الحجاب

وانشغلت السوشيال ميديا بصورة الفنانة صابرين على مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت صورة على حسابه انستغرام بدون حجاب لأول مرة بعدما اعتادت على نشر صور له مرتدية الحجاب لتثير تساؤلات رواد التواصل الاجتماعي هل صابرين قد خلعت الحجاب أم لا.

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رانيا يوسف

أثارت الفنانة الفنانة رانيا يوسف الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما ظهرت على السجادة الحمراء بإطلالة مثيرة للجدل كعادتها وارتدت فستانا أسود لامعا مفتوحا من الظهر خلال مهرجان القاهرة الدولي، بدورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية. أثارت الفنانة الفنانة رانيا يوسف الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما ظهرت على السجادة الحمراء بإطلالة مثيرة للجدل كعادتها وارتدت فستانا أسود لامعا مفتوحا من الظهر خلال مهرجان القاهرة الدولي، بدورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه رانيا بحركة مثيرة للأنظار على السجادة الحمراء أمام الكاميرات، بعدما وجهت لها مذيعة سؤال محرجا: "ورينى ضهر الفستان ياراني".



إشاعة وفاة سوزان مبارك

واشتعلت السوشيال ميديا بشائعة وفاة سوزان مبارك زوجة الرئيس المصرى السابق حسني مبارك وتصدرت ترند تويتر قبل أن ينفي علاء نجلها شائعة وفاتها وأكد أنها في العناية المركزة ولم تتوفى.



سما المصري مرتدية الحجاب

ضجت مواقع السوشيال بقضية سما المصري بظهورها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 41 بدار الاوبر مرتدية الحجاب ومحاولتها دخول المسرح الكبير لمشاهدة الحفل رغم عدم حملها دعوة الحضور، لينتهي الأمر بطردها.

